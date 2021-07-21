Если пропал человек

«Пропал человек? Медлить нельзя! Звоните сразу на бесплатную «горячую линию» по РФ 8 (800) 700-54-52. Помочь может каждый̆! Ждем тебя в наших рядах», — такое обращение опубликовано на сайте добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт». Сегодня отряд действует в 70 регионах России, в том числе в Крыму и в Севастополе.

О том, как действует отряд на полуострове, «Севастопольской газете» рассказали региональный представитель организации Наталья Кропочева и старший поисковой группы, координатор Алексей Ханюков.

Почему «ЛизаАлерт»?

Почти 11 лет назад, осенью 2010 года, в подмосковном городе Орехово-Зуеве пропали пятилетняя Лиза Фомкина и ее тетя. В это время проходило празднование Дня города, усилия всех служб оказались направлены на обеспечение безопасности мероприятия, из-за чего на заявку о пропаже людей правоохранительные органы отреагировали не сразу.

Именно тогда на поиск пропавших вышла группа из нескольких сотен стихийно собравшихся неравнодушных добровольцев. Тело девочки нашли через 10 дней, тело тети — днем раньше. Обе умерли от переохлаждения.

В тот первый раз у поисковиков не было ни специальных знаний, ни навыков по поиску. И все же его участники решили создать поисково-спасательный отряд, который бы координировал и структурировал такую работу, обладал всеми возможными знаниями и навыками в поиске, чтобы люди находились живыми.

Датой основания отряда считается октябрь 2010 года, название образовано от имени девочки и сигнала тревоги — alert. Позже были созданы региональные подразделения, в том числе крымское, которому в нынешнем августе исполнится три года и который уже собрал под своим крылом примерно три сотни человек. Поиск ведется по всему полуострову, разделения по городам нет.

Медлить — значит хоронить

— Работа началась с поисков в информационном пространстве. Прозванивали больницы, распространяли ориентировки, отслеживали комментарии и публикации в интернете. В августе 2018 года состоялся первый активный поиск на местности. Сегодня поиск ведется всеми доступными способами — организовываем поиск через интернет, выезжаем на место, в зависимости от ситуации и времени пропажи человека, — рассказывает Н.Кропочева.

По словам А.Ханюкова, фактор времени чрезвычайно важен. Чем раньше подана заявка с момента пропажи, тем больше вероятность положительного и быстрого завершения поиска. Если речь идет о лесе, то заявки, которые поступают в срок до двух часов с момента пропажи, на 95% имеют вероятность завершиться результатом «Найден, жив!» Попытки самостоятельного поиска только усложняют ситуацию.

От обращения в полицию людей часто удерживает уверенность, что заявление о пропаже человека принимают только через трое суток. Это не соответствует действительности — нет такого закона!

— Если человек пропал, заявку нужно подавать сразу. Тем более, если речь идет о ребенке. В отряде есть фраза: «Медлить — значит хоронить!», и это действительно так — пояснил А.Ханюков.

Куда звонить?

Заявки о пропаже людей принимают по единому телефону всероссийской горячей линии 8 (800) 700-54-52 и передают в регионы. О существовании «ЛизаАлерт» многие уже наслышаны, часто к поисковикам рекомендует обратиться и полиция.

— Мы работаем по согласованному с полицией алгоритму, — добавила Н.Кропочева.

Также заявку можно подать через сайт Lizaalert.org.

Желающие присоединиться в качестве добровольцев могут вступить в группу «Вконтакте» («ЛизаАлерт Крым») и заполнить анкету, тогда с ними непременно свяжутся, предложат пройти ознакомительный курс, расскажут о структуре, правилах и направлениях работы.

При этом ребята поясняют, что поиск — это не обязательно хождение по ночному лесу, иногда работа за компьютером по два часа в день становится не менее результативной, чем выезд на место. Сегодня в отряде 24 направления. Любой человек может выбрать вид деятельности, который позволит помогать в поисках, с учетом возможностей и свободного времени добровольца.

Мы всех учим!

Поисковики нужны всегда! Одним и тем же людям постоянно выезжать на поиск очень трудно: у всех есть работа и личная жизнь. Поэтому, чем больше добровольцев в «ЛизаАлерт», тем больше шансов выжить у пропавшего человека.

Разумеется, в организации хорошо понимают, что решиться стать добровольцем, изменив сложившийся образ жизни, непросто.

— Если появляется мысль: «А может я?», отвечу, что вы очень нужны. И не нужно бояться, что вы чего-то не знаете. К нам не приходят профессионалами, мы всех учим! На первый поиск в лес добровольца одного никто не отправит, с ним обязательно будет старший группы, который поможет, покажет и расскажет, — продолжила рассказ Н.Кропочева.

Она и сама когда-то стала поисковиком по примеру сестры, просто однажды заполнила анкету. Потом втянулась. Теперь с радостью принимает новичков, которые приходят в отряд. Рассказывает, что они все разные, с разной мотивацией: от желания бескорыстно помогать людям, стремления убежать от унылой реальности, чистки кармы до поиска спутника жизни.

Впрочем, причины, по которым доброволец оказался в отряде, не имеют особого значения. Для каждого из них главное — найти человека.

И еще надо помнить, что волонтерство не оплачивается, а за невыезд порицания не последует — едут только те, кто в данный момент свободен и может. Но уж если заявился в состав поисковой группы, дальше несешь ответственность.

— Мы — добровольцы ровно до того момента, пока не взяли задачу, — напоминает А.Ханюков.

По словам старшего поисковой группы, «ЛизаАлерт» ищет всех пропавших, но чаще приходится искать подростков и стариков. Еще существует «обратный поиск», когда искать приходится родственников тех, кто ничего не может вспомнить о себе. Как правило, речь идет о пожилых людях, чье состояние отягощено деменцией.

В таком состоянии люди уходят из дома и, зачастую, не ориентируются во времени и пространстве. Чтобы позаботиться о безопасности пожилых людей, поисковики просят снабжать их вшитыми или вложенными в одежду записочками с номером телефона или адресом. Еще одна просьба к родственникам: почаще фотографировать своих стариков, поскольку отсутствие «свежей» фотографии серьезно затрудняет поиск.

Если на улице ваше внимание привлек пожилой человек странным поведением (бесцельно сидит продолжительное время на остановке, в растерянности рассматривает улицы и дома, спрашивает, как доехать в несуществующий в данном городе или давно переименованный район), уделите свое время и внимание этому человеку, задайте вопросы, позволяющие оценить, насколько точно человек ориентируется во времени и пространстве. Обратитесь в полицию и на «горячую линию» отряда. Не подсказывайте дорогу и не покупайте билеты на транспорт, желая помочь. Зачастую такие благие намерения приводят к печальным результатам. Дождитесь приезда сотрудников или добровольцев. Этим вы спасете чью-то жизнь.

Группа специального назначения

В «ЛизаАлерт» есть и такая. Она состоит из наиболее подготовленных ребят, которые первыми отправляются на место поиска. Это они прорабатывают сложные места, куда из-за строгого соблюдения правил безопасности обычных поисковиков не пускают.

Необходимую подготовку добровольцы проходят в последние годы совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, получают углубленные знания по эвакуации в горной местности с применением спецсредств.

От ручек до автомобилей

Рассказывая о том, как устроена материальная база «ЛизаАлерт», А.Ханюков подчеркнул, что отряд никогда не принимает денежную помощь и в основном существует на средства самих поисковиков.

— Но нам можно помочь оборудованием, необходимым в поисках. Все наши нужды можно увидеть на сайте (от ручек до автомобилей) или в социальных сетях, если идет активный поиск и оборудование необходимо прямо сейчас. — поделился А.Ханюков.

Ребята с благодарностью отмечают, что деятельность отряда находит отклик у жителей полуострова. Так, например, у отряда появился автомобиль ГАЗ «Соболь», подаренный неравнодушными крымчанами, после одного из тяжелых многодневных детских поисков, который теперь используется в качестве оперативного штаба.

Сейчас ищут возможность приобрести для отряда автомобиль для быстрого реагирования на заявки, особенно в удаленных районах, где пока нет или мало добровольцев.

Рации, фонари, навигаторы — эти нужды растут пропорционально увеличению численности готовых выезжать на поиски.

Помогать отряду можно не только материально — любое сотрудничество с «Лиза­Алерт» ценно и повышает шансы на благополучный исход поисков.

Уже сегодня у отряда есть надежный партнер в лице кинологического поискового отряда «Вектор», а недавно был заключен договор об участии в региональной программе «Мой двор», что дает возможность получать информацию с дворовых камер видеонаблюдения.

Минус камуфляж, плюс светоотражающий жилет

Последнее прозвучало в качестве рекомендаций по экипировке отправляющимся в горы или грибникам. К сожалению, они тоже часто становятся объектами поиска.

— Первая рекомендация — яркая одежда. Даже если это камуфляж, грибники его очень любят, на него нужно надеть светоотражающий жилет. Иногда человека, одетого в камуфляжную одежду, можно не заметить в сумерках в двух метрах. Это ответ на вопрос, почему мы иногда прочесываем местность цепью. Также необходимо запастись водой и едой, для связи иметь заряженный телефон, аккумулятор, фонарик, которым можно и дорогу осветить, и сигнал подать, компас вкупе с обязательным умением им пользоваться, спички, — порекомендовали поисковики.

Из иных советов — не бежать за вертолетом или коптером в случае обнаружения, а оставаться на месте и ждать, когда за вами придут.

Если телефон работает, но нет сети, звонить по номеру «112» и оставаться на месте.

— Да и еще, если телефон у потерявшегося работает и есть связь, не стоит названивать ему через каждые 10 минут и сажать аккумулятор. Лучше передать информацию в МЧС и нам, это позволит уточнить координаты и вывести человека либо отправить группу для эвакуации, — подытожила Н.Кропочева.

Кстати

Учения

С 11 по 13 июня в селе Опушки Симферопольского района совместно с Крымским региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей, ГАО РК «Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий», МЧС, Следственным комитетом, поисково-спасательным отрядом кинологов «Вектор» инструкторы и добровольцы отрядов «ЛизаАлерт» Крыма, Краснодарского и Ставропольского края учились быть лучше и эффективнее.

Первый день начался с знакомств и торжественного открытия учений. По традиции были торжественно вручены шевроны «ЛизаАлерт Крым» за активное участие в поисках и жизни отряда.

Далее началась учебная часть. Следователи-криминалисты рассказали о криминалистической технике и продемонстрировали ее работу. Дальше были лекции по картографии, городским и лесным поискам, специфике работы беспилотников и увлекательный рассказ о структуре и направлениях отряда для тех, кто совсем недавно вступил в ряды добровольцев. Группа специального назначения отрабатывала переправу по воздуху через ущелье или реку.

Второй день был посвящен практическим занятиям — работа с навигаторами, рациями и компасом, работа на отклик и прочее. Кинологи тренировали четвероногих поисковиков: Бласко, Носик, Зартана и Сара искали в лесу своих статистов, которые путали следы, забирались на дерево или прятались в листве в овраге. Тем временем группа специального назначения совместно с ВСКС отрабатывали эвакуацию пострадавшего.

Ближе к ночи раздалась сирена: срочно объявлен выезд — «пропали сразу три человека». И завертелось — разворачиваем штаб, распределяем роли, изучаем вводные, готовим оборудование и начинаем регистрировать людей. Условия, максимально приближенные к реальности: толпа добровольцев из местных жителей поднимает волнения, в штаб пытаются прорваться журналисты, звонят ясновидящие, приходят люди, которые знают, как и где лучше искать, пытаются уводить за собой добровольцев на собственный поиск, мешая общей работе. Тем временем пешие группы («лисы») и автомобильные экипажи («ветры») друг за другом отправляются на задачи. До самого утра «лисы» ходят по лесу, и наконец-то в одном из квадратов отклик приносит результат: «Найден, жив!»

По горячим следам проводится разбор ошибок. «Учения для того и нужны, чтобы совершать ошибки, учиться их исправлять и не допускать на реальных поисках. Невозможно на учениях все делать идеально», — говорят инструкторы.