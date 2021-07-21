Энергетику Севастополя будут укреплять

Министр энергетики России Николай Шульгинов 20 июля провел в Москве рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаил Развожаевым, на которой обсуждалась реализация Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года в части развития энергетики.

В том числе были затронуты вопросы надежного обеспечения потребителей электроэнергией и проведение ремонтных работ в рамках подготовки инфраструктуры города к следующему отопительному сезону и строительство подстанции «Нахимовская». Уточнений, где будет находиться эта подстанция, ни пресс-служба Минэнерго, ни пресс-служба губернатора не дают.

«Вопросы надежности электросетевого хозяйства и увеличения мощности выходят на первый план при строительстве новых объектов в рамках ФЦП. Помимо некачественно разработанных проектов, дорогостоящие технические присоединения к имеющейся инфраструктуре — главное препятствие для развития города. Рад, что Николай Григорьевич нас полностью в этом вопросе слышит и поддерживает, держит на контроле ход работ по развитию энергетического потенциала Севастополя», — отметил по итогам встречи М.Развожаев.

О том что в Нахимовском районе Севастополя собираются строить электроподстанцию, сообщал в ноябре 2020 года на заседании заксобрания города вице-губернатор Николай Жигулин.

«В наших планах в ближайшем будущем — строительство Нахимовской подстанции в районе улицы Генерала Жидилова, 48. Площадка сейчас проходит необходимые согласования. Это, безусловно, поможет нам увеличить мощности», — сказал Н.Жигулин отвечая на вопрос депутатов о сложностях с подключением новых потребителей к электросетям.

На отчете заксобранию Севастополя 29 июня 2021 года руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что «некую энергеричемкую подстанцию» собирались строить в районе Дергачей, но потом решили не вырубать четыре тысячи краснокнижных деревьев в этом лесном массиве.

А вот портал energyland.info в сообщении о встрече министра энергетики с губернатором Севастополя уточняет, что «строительство подстанции 330/110 кВ «Нахимовская» планируется в районе между ПС 330 кВ «Севастополь» и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129) с подключением линии электропередачи 330 кВ к ТЭС «Балаклавская». Это район 8 этапа трассы «Таврида» — у развилки на Президентскую дорогу в районе с.Штурмового.