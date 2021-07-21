Аномальную жару на Юге России сменят ливни и грозы

Аномально жаркая погода на Юге России в четверг, 22 июля сменится ливнями и грозами, температура воздуха в регионах Южного и Северокавказского федерального округов понизится на 10-15 градусов и наконец вернется в свою климатическую норму.

Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на 10 градусов, наконец уйдет. В среду произойдет смена воздушных масс, в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. В ночь на четверг он захватит Крым, днем четверга пройдет по Краснодарского краю, Ростовской и Волгоградской областям и регионам Северного Кавказа. Только вот такая резкая смена воздушных масс будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами, местами со шквалистым ветром, градом. В конце недели на Юг России придет антициклон, будет без осадков, солнечно и в пределах 28-30 градусов», — сказал он.

В Краснодаре уже в среду температура воздуха понизится с 40 до 36 градусов, в четверг — до 28-30 градусов, потом будет держаться на уровне 25-27, 26-28 градусов. В четверг город «накроют» сильный ливень и гроза. А вот в Сочи температура воздуха резко не упадет: в среду — 30-32, в четверг — 25-27 градусов. К концу недели — 27-29 градусов.

«Отдых туристов в Крыму и на Черноморском побережье в четверг будет омрачен — море везде будет штормить. В Ялте в четверг и пятницу будет прохладнее, чем в Сочи — 24-26 градусов, в субботу воздух прогреется до 30-33 градусов», — уточнил А.Синенков.

По данным центра «Фобос», за последние дни уже в третий раз подряд обновился рекордный максимум в Ростове-на-Дону, и теперь для 19 июля он составляет 39,9 градусов, что на 1,5 градуса выше прежнего достижения 1962 года. Два подряд рекорда зафиксировано в Армавире и Владикавказе, второй рекорд за последние три дня установлен в Керчи. А самая высокая температура воздуха в минувший понедельник отмечена в Калмыкии: в селе Малые Дербеты и в поселке Утта температура воздуха поднималась до 41 градуса.