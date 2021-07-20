ЦИК РФ утвердил порядок онлайн-голосования на выборах в сентябре

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что Мурманская область и Севастополь выбраны для изучения востребованности ДЭГ со стороны избирателей, находящихся в дни голосования не дома, поскольку многие уезжают на отдых в это время или сдают свое жилье туристам. Ростовская область является субъектом с большим числом граждан, получивших гражданство РФ в упрощенном порядке. Речь идет о россиянах, живущих на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению ЦИК, опыт их голосования может стать сигналом относительно будущего применения ДЭГ для граждан РФ, не имеющих возможности проголосовать на участках за рубежом.

В Москве, Курской, Нижегородской и Ярославской областях ДЭГ уже применялся ранее, для ЦИК важно понять, как избиратель с имеющимся опытом онлайн-голосования отнесется к тому, чтобы повторно воспользоваться данной технологией, сообщает ТАСС.

В шести регионах голосование пройдет на федеральной платформе, для участия избирателю нужно будет зайти на портал vybory.gov.ru. Москва будет использовать свою платформу — голосование будет доступно на портале mos.ru. Заявления для участия в ДЭГ избиратели смогут подать со 2 августа по 13 сентября включительно. Проголосовать онлайн можно будет с 8.00 17 сентября до 20.00 19 сентября. Время московское.

В ЦИК отметили, что для обеспечения безопасности федеральной системы ДЭГ используются «российские высокопроизводительные средства шифрования и защиты от компьютерных атак». Все операции в системе фиксируются в распределенной базе данных по технологии блокчейн, которая обеспечивает неизменность информации и возможность внешнего аудита и контроля.

Выборы-2021

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования в Севастополе будут выбирать недостающего депутата заксобрания и советы восьми из 10 муниципальных округов.