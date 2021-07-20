Севастополь получит господдержку для строительства предприятий по переработке мусора

Об этом сообщила президенту России вице-премьер Виктория Абрамченко на совете по стратегическому развитию и нацпроектам 19 июля.

«Планируем расширение мер поддержки отрасли через Российского экологического оператора (РЭО) в виде внедрения нового механизма поддержки отдельных регионов по принципу «строим сами», в рамках которого за счет федерального бюджета силами РЭО будут построены новые объекты инфраструктуры с последующей их передачей в собственность субъектов РФ. Пилотное применение данной меры запланировано в республиках Дагестан и Крым, Севастополе и Архангельской области», — доложила В.Абрамченко президенту.

Вторая мера поддержки региональных операторов, запланированная правительством, — субсидирование до 25% от стоимости лизинга оборудования, мусоровозов, контейнеров и фандоматов для раздельного сбора тары и упаковки.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. А в Севастополе — на два года раньше — с 2017 года, хотя три города федерального значения по закону могут не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами — до 1 января 2022 года.