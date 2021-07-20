Расследуется уголовное дело по аварии на Ялтинском шоссе

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Балаклавском районе Севастополя, в результате которого погибло пять человек, среди которых несовершеннолетний.

Предварительно установлено, что 19 июля в период с 17.40 по 18.00 водитель грузовика «Мердесес Актрос» 82 года рождения, следуя по автодороге Ялта – Севастополь со стороны Ялты, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимися в попутном направлении «Дэу Нексия» и «Мерседес Спринтер». Выехав на встречную полосу, водитель большегруза врезался в автомобили «Рено», «Хендай» и «Ниссан».

В результате автокатастрофы погибли водитель грузовика и семья из Москвы в «Рено» — водитель, его супруга, их дети — 19-летняя дочь и 15-летний сын. Пострадавшие пассажиры «Хендай Санта Фе» — две женщины, мужчина и мальчик в возрасте 12 лет — доставлены в больницы с различными травмами, их состояние стабильное, угроза жизни отсутствует. Водитель этого автомобиля телесных повреждений не получил.

Следователи и следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия, установили личности погибших. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для установления детальных обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

В настоящее время следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность самосвала, состояние здоровья его водителя, нарушение им правил дорожного движения. Проведены обыски в помещении работодателя, изъята документация по техническому состоянию транспорта, прохождению водителем предрейсового медосмотра и иные данные, представляющие интерес для следствия. Допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, назначены автотехнические экспертизы, изучается видео с регистраторов попутных автомобилей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией.