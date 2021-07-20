Расписание движения городского транспорта предлагают смотреть в интернете

В Севастополе заработала единая платформа с расписанием городского транспорта, сообщили 20 июля в пресс-службе правительства города.

Это позволит жителям и гостям города узнавать расписание движения автобусов и троллейбусов в режиме онлайн.

Утвержденный график работы маршрутов и интервал движения размещен на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры sevdortrans.ru.

Также сообщается, что в дальнейшем на всех остановочных пунктах и транспортных средствах планируется разместить QR-коды с привязкой к конкретным маршрутам и остановкам общественного транспорта.

При этом дептранс обращает внимание, что о нарушениях в работе общественного транспорта можно сообщить по телефонам:

— 54-11-88 — отдел организации пассажирских перевозок управления транспорта;

— 54-04-40 — сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок управления транспорта;

— +7 (978) 300-00-09 — мобильное приложение Viber, WhatsApp для приема текстовых сообщений, а также фото- и видеоматериалов.

Пассажиры уже протестировали возможности «единой платформы» и прокомментировали результат в соцсетях: смешно в 2021 году выкладывать в интернете расписания в формате нечитаемых картинок с табличками.

В «Севастопольскую газету» не раз поступали жалобы о том, что на остановках общественного транспорта отсутствуют расписания движения автобусов и троллейбусов. С тех пор таблички с расписанием на остановках не появились.