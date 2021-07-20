Просят сдавать кровь

По словам медрегистратора Елены Олещенко, как раз сейчас в медучреждениях города возникла острая нужда в первой (отрицательный резус-фактор) и второй (положительный резус-фактор) группах крови.

— Сложилась ситуация, когда севастопольские медучреждения испытывают дефицит крови этих двух групп. Каждый день нам нужно порядка 20 доноров, — пояснила «Севастопольской газете» медрегистратор, обратив внимание, что необходимого количества именно этих двух групп крови, как правило, не хватает.

Она также уточнила, что в настоящее время напряженная ситуация возникла еще и потому, что многие постоянные доноры вакцинировались, а сдавать кровь в период между двумя компонентами прививки нельзя. Более того, с момента прохождения полной вакцинации должен пройти, как минимум, месяц.

При обращении в «Центр крови» справка о прохождении тестов на ковид не нужна, из документов потенциальному донору следует взять с собой только паспорт.

Важно знать, что в течение целого месяца перед сдачей крови донор не должен принимать никаких лекарств (включая витамины), должен правильно питаться и быть полностью здоровым. Последнее, разумеется, исключает какие-либо хронические заболевания.

Если человек перенес ковид, он может стать донором только после полного выздоровления, когда после окончательного приема всех лекарственных препаратов прошло не меньше месяца.

Процедуру донорства в «Центре крови» предваряют измерение давления и личный осмотр врачом-трансфузиологом.

После забора крови донор получает справку-освобождение от работы в день сдачи, он также имеет право на еще один дополнительный выходной день. Когда именно он будет ему предоставлен, решается по согласованию в работодателем.

Кроме того, донорам полагается денежная выплата в размере 603 рубля на обед.

Добавим, что сдают кровь с 8.00 до 12.00 в будние дни.

— Если есть возможность, помогайте! — призвала сотрудница «Центра крови».