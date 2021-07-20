Общественники против закона «О тишине и покое граждан»

Общественная организация «Наш Севастополь» выступила против принятого 13 июля городским парламентом закона, запрешающего шуметь на Приморском и Матросском бульварах.

Свое несогласие общественники решили выразить в форме петиции, собрав подписи под которой, они намерены обратиться к губернатору города с просьбой ветировать данный закон, настаивая на его абсурдности.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания установили фактически круглосуточный запрет на использование музыкальных инструментов, звукоусилительного оборудования, пение, крики и свист на Приморском и Матросском бульварах.

— Между тем каждый местный житель точно знает, что уникальная атмосфера Приморского бульвара — это разноплановое полотно, сотканное из звуков музыки, ритма, танца, песен, криков чаек и шума моря, — указано в петиции.

Действительно, это место известно своей яркой и самобытной разноголосицей — от выступлений начинающих музыкантов и учащихся городских музыкальных школ до признанных мастеров севастопольских концертных площадок.

Общественники также обращают внимание, что городской стрит-арт не запрещен российским законодательством, а в случае Приморского бульвара является устоявшимся культурным кодом Севастополя и одним из факторов жизнеспособности и жизнестойкости города. В данном случае речь идет об исторической традиции устраивать танцы на Приморском бульваре, воспринятой и бережно поддерживаемой теперь представителями старшего поколения севастопольцев.

Что касается Матросского бульвара, то, как свидетельствуют исторические источники, «здесь весной 1855 года по вечерам гулял «весь Севастополь». Это ведь о нем писал Лев Толстой: «В осажденном Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам».

Общественники надеются, что под петицией подпишутся все неравнодушные горожане. Сделать это можно по адресу: chng.it/6mSS2RGrQN. За четыре дня собрано уже более 700 подписей.

Обсудить проблему общественники также призывают в ходе «круглого стола», который они планируют организовать в ближайшее время.