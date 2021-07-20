На Сапун-горе сыграют спектакль-память

22 июля, в рамках нового театрально-экскурсионного проекта Музея героической обороны и освобождения Севастополя, посвященного событиям осводбождения Севастополя 7 мая 1944 года, состоится спектакль-память, спектакль-концерт «Война прошла через тебя».

Как сообщила пресс-служба музея, это спектакль о верности Родине, о честности и стойкости, а также о любви, которую герои спектакля пронесли через всю войну.

Жанр постановки его создатели определяют, как искренний мюзикл, драму или даже мелодраму и уверены, что эта история никого не оставит равнодушным.

Первый показ состоялся 16 июля и вызвал искренний интерес зрителей, которые от души сопереживали героям постановки, а после ее завершения апплодировали исполнителям, стоя.

Театрально-экскурсионный проект также включает тематические экскураии «Оружие Победы» и «Полевая кухня».

Самое деятельное участие в проекте принимают артисты Севастопольского драмтеатра имени Бориса Лавренева.

Начало спектакля 22 июля — в 18.00.