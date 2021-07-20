Материнский капитал можно потратить на обучение в автошколе

Использование средств материнского (семейного) капитала (МСК) на образование ребенка — третье по популярности направление средств после улучшения жилищных условий и ежемесячной выплаты из МСК.

Сумма средств, направленных на обучение севастопольскими семьями, уже превышает 267 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ Отделения ПФР по Севастополю.

Как правило, родители оплачивают средствами материнского капитала обучение ребенка в вузе или услуги детского сада, но их можно тратить и на дополнительные образовательные услуги, в том числе занятия в кружках, секциях, на курсах и даже в автошколе.

Главное, соблюсти следующие условия: возраст ребенка, на обучение которого направлены средства, на момент начала обучения не должен превышать 25 лет, а ребенок, давший право на сертификат МСК, должен достичь трехлетнего возраста. Кроме того, учреждения дополнительного образования, в которых планируется обучение, должны иметь лицензию, разрешающую вести образовательную деятельность по предоставлению соответствующих образовательных услуг.

Чтобы направить средства МСК на обучение ребенка в автошколе (или в любом другом учреждении, предоставляющем образовательные услуги), необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Заявление о распоряжении средствами капитала удобно подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР pfrf.ru или на портале госуслуг gosuslugi.ru.

Вместе с заявлением нужно представить в ПФР заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных услуг.

В случае, если заявление было подано в электронном виде, документы необходимо представить в территориальный орган ПФР в течение трех рабочих дней после подачи заявления (за исключением организаций высшего и среднего профессионального образования, с которыми органы ПФР заключили соглашение о межведомственном взаимодействии).

Оплата производится путем перечисления указанной в договоре суммы на счет организации, осуществляющей обучение.