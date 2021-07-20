Документация по строительству новой РЛС в Крыму утверждена

Новая радиолокационная станция «Воронеж-М» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под Севастополем будет видеть Средиземное море и центральную часть Атлантического океана, сообщил «Интерфаксу» генеральный конструктор СПРН Сергей Боев на авиасалоне «МАКС-2021» в подмосковном Жуковском.

«Документация по строительству РЛС в Крыму утверждена», — сообщил генконструктор.

По словам С.Боева, новая станция (разработчик АО «Радиотехнический институт им. академика А.Минца») будет контролировать в перечисленных районах пуски ракет, в том числе межконтинентальных.

«В рамках проекта будет продолжена реализация концепции двухдиапазонного сплошного радиолокационного поля. У РЛС будут цифровые фазированные антенные решетки, она будет обладать большей защитой от помех», — сказал генконструктор.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что создание новой РЛС под Севастополем будет завершено в 2024 году. Новая РЛС «Воронеж» заменит устаревшую РЛС «Днепр» на мысе Херсонес.

РЛС «Воронеж» несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новые станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой.

Орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов «Тундра». В Минобороны РФ заявили, что развертывание орбитальной группировки должно быть осуществлено к 2024 году.