Законы для здравоохранения

Благодаря своевременно принятым законам в сфере здравоохранения Россия оказалась более подготовленной к пандемии коронавируса, утверждает пресс-служба Государственной Думы. Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения — один из приоритетов работы депутатов. От этой работы зависят жизни и здоровье наших граждан. Вот самые важные решения за последние пять лет в этой сфере.

Онлайн-продажа лекарств

У граждан появилась возможность купить лекарства через интернет, заказав их доставку на дом, за исключением наркотических и психотропных препаратов.

Штрафы за завышение цен на лекарства

Законом предусматривается, что Правительство в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания вправе установить предельные отпускные цены и надбавки на лекарства, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Для должностных лиц штраф составит до 500 тысяч рублей, для ИП и юрлиц — в двукратном размере излишне полученной выручки за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Штраф за непропуск «скорой»

За препятствование работе медика, если такое действие не содержит состава преступления, — штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Ответственность за непропуск машины скорой помощи на дороге прописана отдельно: штраф за это нарушение такой же, а прав можно лишиться на срок до года.

Телемедицина

Врачи, в соответствии с законом о телемедицине, могут помогать пациентам на расстоянии — консультировать их по телефону и интернету. С помощью телемедицины можно проводить консилиумы врачей, консультации, дистанционно наблюдать за здоровьем пациента.

Паллиативная помощь

Был принят закон, облегчающий получение помощи неизлечимо больными, а также психологической поддержки ими, их родными и близкими. Она оказывается и в стационарах, и на дому. Пациенты должны получать все необходимые обезболивающие и медицинские изделия.

Медпомощь детям за счет налога на высокие доходы

С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим пять млн рублей в год, увеличилась. Новое правило распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. Полученные от этого средства в бюджет будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Доступ родственников в реанимацию

Родственникам дали право посещать своих близких в отделениях интенсивной терапии или реанимации. Раньше на практике часто это оставалось жестом доброй воли главного врача.

Выходной для диспансеризации

Гражданам от 40 лет предоставят ежегодный выходной для прохождения диспансеризации, а пенсионерам и предпенсионерам — два выходных дня в год. За работником сохраняется средний заработок. Подтвердить факт прохождения нужно будет справкой из поликлиники.

Регулярное прохождение диспансеризации — залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний.

Закись азота

За незаконную рекламу «веселящего газа» введена административная ответственность. За пропаганду или незаконную рекламу закиси азота штраф составит до 150 тысяч рублей. При этом рекламная продукция и оборудование будут конфискованы.

Для предпринимателей и юрлиц предусмотрено также временное закрытие на месяц.

Борьба с табаком

Такие понятия, как «электронное курительное изделие» и «кальян», попали в антитабачное законодательство. Теперь установлены ограничения их использования, которые ранее касались только обычных сигарет.

Повышена ответственность за продажу насвая и снюса.

Новые правила ОМС

В случае оказания медицинской помощи в федеральном учреждении страховщиком выступит Федеральный фонд ОМС, а не страховая компания, как это было раньше. Это значит, что при финансировании медучреждения фондом не будет посредников.

Изменения направлены на повышение эффективности использования средств обязательного медицинского страхования и предоставления медпомощи.