В «Украине» покажут «Сокровища погибшего корабля»

Фильм вышел в прокат в Севастополе в 1935 году и был снят на киностудии «Ленфильм» кинорежиссерами Владимиром Брауном и Александром Менакером. В свое время, лента имела большой зрительский успех, в том числе и из-за съемок в Севастополе.

Кинолента посвящена военным морякам, при создании фильма едва ли не впервые были сделаны подводные съемки. Для съёмок был использован теплоход «Армения». Подводные съёмки осуществлялись на дне Чёрного моря, в районе Балаклавы при консультации и участии специалистов ЭПРОНа.

Для современного зрителя особую ценность также представляют съемки довоенного Севастополя, окрестностей Балаклавы, передающие обстановку, которая была характерна для Севастополя в 30-х годах.

В фильме снялся заслуженный артист РСФСР Николай Баталов (дядя Алексея Баталова), он исполнил роль краснофлотца Алексея Панова, одного из лучших водолазов ЭПРОНа, который по сюжету получает от буфетчика Родопуло предложение взломать капитанский сейф, находящийся, на борту подготовленного к подъёму английского корабля. Находящиеся в сейфе золотые монеты его компаньон предлагает поделить поровну и обещает помочь с бегством из страны.

Перед Пановым, уже отбывавшим наказание за подобные преступления, стоит выбор — скрыть украденное золото или вернуть монеты. Выбор моряку помогают сделать его верный товарищ — старшина Додонов, командир отряда водолазов Виктор Михайлович и любимая девушка Таня.

Впрочем, о том, что происходило дальше, лучше всего узнать в кинозале, куда приглашают всех желающих.

Начало сеансов в 9.00,10.30,12.00, 13.30,18.30,20.00.