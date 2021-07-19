В Театре им.Луначарского станцуют «Глобальные ценности» и Bolero Равеля

«Школа Иннопрактики и Русских сезонов» впервые представит в Севастополе фестиваль «Глобальные ценности» с участием Сергея Полунина.

Фестиваль пройдет на сцене Театра им.Луначарского с 23 по 25 июля.

В первый день состоится гала-концерт, где будут исполнены 10 постановок российских и зарубежных хореографов — учеников Академии танца Бориса Эйфмана.

Б.Эйфман — народный артист России, лауреат государственных премий России, премий «Золотая маска» и «Золотой софит», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, президент Академии танца.

23 июля на сцену выйдут выпусники «Школы иннопрактики и Русских сезонов» — танцовщиков из 13 стран мира, обладателей международных премий World Ballet Competition, USA International Ballet Competition, GlobalArt, и др.

Во втором отделении зрители увидят одноактный балет-перформанс Bolero на музыку Мориса Равеля в исполнении Сергея Полунина, являющегося и.о.ректора Севастопольской академии хореографии и президентом благотворительного фонда Сергея Полунина.

— В основе перформанса — идея о том, что каждый способен дарить свою энергию другим, стоит лишь найти её источник внутри себя и почувствовать связь со Вселенной, — сообщают организаторы.

Зрителям обещают, что гала-концерт будет сопровождаться высокотехнологичными визуальными проекциями.

«Севастопольская газета» поинтересовалась наличием билетиов на фестиваль в кассе театра. Там сообщили, что остались билеты по цене от 3 до 5,5 тысячи рублей.

Справка: «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» — это международный просветительский проект, запущенный в 2020 году, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией и способствует межкультурному диалогу представителей разных стран.

В рамках работы школы студенты проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях. Пока обучение прошли 41 человек.

Остается добавить, что генеральный партнер — ПАО «Газпром».