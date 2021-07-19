Парад в День флота покажут по телевизору

Парадный строй кораблей Черноморского флота, а также авиационную технику, которая совершит пролет над Севастопольской бухтой 25 июля в честь празднования Дня ВМФ, будут транслировать по местному телеканалу СТВ и в соцсетях, сообщила пресс-служба правительства города.

Трансляция начнется в 9.00 с торжественного возложения цветов и венков к Вечному огню у Мемориала героических защитников Севастополя 1941-1942 гг., а также подъема Государственного и военно-морского флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах ЧФ.

Основной зрелищной частью мероприятия станет обход командующим ЧФ адмиралом Игорем Осиповым, а также представителями руководства города парадного строя кораблей и поздравление их экипажей с Днем ВМФ.

Далее командующий поднимется на борт флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва», откуда проведет смотр боевых сил флота при их прохождении по Севастопольской бухте и пролете сил авиации над ее акваторией.

Особо обращается внимание, что проход на гостевые трибуны будет закрыт.

Ранее сообщалось, что в связи в неблагоприятной эпидобстановкой, сложившейся в Севастополе, в День ВМФ отменили все массовые мероприятия, в том числе связанные с проведением военно-спортивного праздника. Также решено не проводить традиционный вечерний концерт, праздничный салют и фейерверк.