Куратором по Южному Федеральному округу назначат Марата Хуснуллина

Информация об этом размещена на официальном сайте Южного Федерального округа.

В сообщении говорится, что председатель правительства Михаил Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов.

Создание института кураторства, как сообщается, имеет целью достижение национальных целей и проведение единой экономической политики в регионах.

Вице-премьеры, назначенные кураторами, будут ответственны за социальное и экономическое развитие вверенных им территорий, новые должностные полномочия будут реализовываться совместно с Госсоветом и Советом по стратегическому развитию и нацпроектам, что потребует от каждого «погружения в решение задач на местах».

Согласно имеющейся информации, за Южный ФО будет отвечать Марат Хуснуллин, курирующий в настоящее время Крым.

Об изменениях в работе с регионами заявил во время проведения ежегодной «Прямой линии» президент страны Владимир Путин.

Эту информацию подтвердил М.Хуснуллин в своем Инстаграме.