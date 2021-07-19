Крупная авария в районе Сухой речки

На 20 км автодороги Ялта – Севастополь в результате столкновения шести автомобилей имеются погибшие и раненные.

ДТП произошло примерно в 17.55 в районе Тороповой дачи. По предварительной информации, водитель самосвала выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с Renault, который он протащил примерно метров 700. Затем грузовик столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan, врезался в отбойник и вылетел с дороги.

В результате ДТП пять человек погибли — водитель грузовика и четыре человека, находившиеся в Renault, в том числе несовершеннолетнего возраста. Трое — получили ранения и госпитализированы.

Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю, прокуратура города и УМВД организовали проверки.

Также будет дана оценка соблюдения законодательства в деятельности транспортной компании, являющейся собственником грузового автомобиля.