Деньги застройщиков привлекали незаконно

В Севастополе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве в размере около 8,5 млн рублей.

Установлено, что строительство многоквартирного дома на ул.Маячная, 27 осуществляется на участке для индивидуальной жилой застройки, где возведение многоквартирных домов запрещено. При этом застройщиком привлечены денежные средства граждан под видом участия в долевом строительстве взамен предоставления им структурно обособленной доли в домовладении жилого дома в виде жилого помещения и земельного участка.

Таким образом, незаконно были привлечены денежные средства пяти граждан в размере около 8,5 млн рублей. Кроме того, в ходе прокурорской проверки получены сведения о финансовом участии в строительстве дома еще не менее пяти человек.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ход и результаты расследования находятся на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.