Заявление на 10 тысяч на ребенка к учебному году принимают с 15 июля

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года. Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся на портале гос­услуг данным и появятся в личных кабинетах родителей. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку, сообщила пресс-служба ГУ Отделения ПФР по Севастополю.

Заполненные заявления уже начали появляться в личных кабинетах родителей с 11 июля, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные загса о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств.

Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители должны скорректировать информацию.

Прием заявлений открыт с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала гос­услуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.