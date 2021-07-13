Выводят новые сорта лилейников

«Видовые лилейники имеют характерный желто-оранжевый цвет и небольшой размер цветка, но селекционерами созданы многочисленные сорта с розовыми, сиреневыми, малиновыми, красными и почти белыми окрасками цветков. Коллекция лилейников КФУ богата многими известными современными сортами. Среди них знаменитый Arctic Snow с редкой для этой культуры молочно-белой окраской и цветками до 15 сантиметров в диаметре, старинный махровый Kwanso, Minstrel Boy винного оттенка с ярким желтым горлом», — рассказала Лариса Решетникова, старший научный сотрудник ботсада.

По ее словам, современные селекционные разработки направлены на увеличение размера цветка, количества цветков на цветоносе. Также среди садоводов высоко ценятся лилейники с кружевными краями или рюшами на долях околоцветника.

Сейчас зацвело более 50 новых сортообразцов, которые ученые посадили осенью. С момента их цветения ведется работа по первичному сортоизучению для выявления наиболее перспективных образцов согласно почвенно-климатическим условиям Крыма. Главными критериями выступают декоративные качества цветов, устойчивость к жаре, холоду, болезням и вредителям.

«Мы выделим из первичного материала наиболее перспективные лилейники и размножим их, после чего передадим в госсортокомиссию», — добавила Л.Решетникова.

Образцы, которые пройдут итоговую систему проверки, будут официально признаны новыми сортами, тогда им останется только дать названия, сообщает пресс-служба КФУ.