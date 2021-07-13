Установленные без документов газовые котлы пытаются легализовать

Им продолжают приходить квитанции и за отопление квартир, и за отопление подъездов.

На первом заседании рассмотрено 13 заключений о допустимости и безопасности проведенных работ, сообщила пресс-служба правительства города.

«По итогам рассмотрения было решено принять в эксплуатацию 10 помещений. По трем помещениям был представлен неполный комплект документов, поэтому комиссия вернула их на доработку», — объяснил директор департамента архитектуры Максим Жукалов.

Заседания комиссии будут проводиться по мере поступления заявок. Подать документы можно каждую среду с 9.00 до 17.00 по адресу: Севастополь, ул.Рабочая, 5-А, телефон для справок (8692) 49-27-05.

Перечень необходимых документов прописан в положении о межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию помещений в многоквартирных домах, переустройство которых выполнено в отсутствие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, утвержденном приказом департамента архитектуры и градостроительства Севастополя от 16.12.2020 №164 (sev.gov.ru/docs/2645/138440/).