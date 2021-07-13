Ученые выяснили, из-за чего пары электронных сигарет разрушают легочную ткань

Длительное воздействие паров электронных сигарет запускает в организме процесс разрушения легочной ткани, выяснили ученые Крымского федерального университета и сравнили последствия от никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для курения.

Эксперимент проводили на 30 самцах белых крыс. Исследователи определили, что от паров вейпа в организмах животных значительно повысился уровень активности трипсиноподобных протеиназ, ферментов расщепляющих белки. В результате этого у крыс начался процесс разрушения белков легочной ткани.

Грызунов поделили на три группы: А — контрольная группа, В — группа, подвергавшаяся воздействию паров безникотиновой курительной смеси, С — особи, на которых изучали действие паров аналогичной смеси, но с содержанием 6 мг/мл никотина. Через 40 дней в органах дыхания крыс возникли биохимические изменения — повреждения структурных белков в ткани легких.

«Это связано с повышением активности фагоцитарных клеток, выделяемых ими элатазы, трипсиноподобных протеиназ и снижением активности белков-ингибиторов. В норме ингибиторы отвечают за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов, но из-за регулярного вдыхания паров вейпа этот механизм нарушается», — объяснил полученные результаты доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии им.Георгиевского КФУ Леонид Алиев.

Согласно результатам исследований, никотиновые смеси оказывают более тяжелое воздействие на организм. Однако и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к достоверному снижению факторов защиты легких. Специалисты объясняют это присутствием в парах токсичного газа формальдегида.

Особую роль в нанесении вреда организму вейпом играют так называемые свободные радикалы. Это молекулы с высокой реактогенностью, которые повреждают клеточные структуры, в результате чего могут высвобождаться протеиназы.

«Содержание этих молекул значительно увеличивается и в табачном дыму, и в парах различных курительных смесей. Легкие имеют очень мощную защиту от внешних факторов, но если у человека есть генетическая предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы или дефекты в ней, то воздействие агрессивных веществ непременно приведет к хроническим болезням. Поэтому курение даже безникотиновых смесей опасно целым рядом непредвиденных проблем со здоровьем», — добавил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин.

С 2020 года в Российской Федерации ограничения, налагаемые на обычные сигареты, распространяются и на электронные. А с 2021 года государство ужесточило контроль норм содержания никотина в жидкостях для вейпа.