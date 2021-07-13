Шуточным похищением заинтересовался Следственный комитет

Действиям мужчин, которые ради шутки организовали вооруженное похищение человека на пляже «Учкуевка», будет дана правовая оценка.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, при мониторинге СМИ и социальных сетей было выявлено видео, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа молодого человека и сажают его в автомобиль.

По предварительным данным речь идет о неудавшейся шутке: мужчины планировали разыграть знакомого, но перепутали и усадили в автомобиль другого человека. Сотрудниками полиции автомобиль был задержан в районе пляжа, жизни и здоровью похищенного ничего не угрожает.

Вместе с тем следствие намерено дать оценку действиям шутников на предмет наличия в их поступке признаков преступлений, предусмотренных ст.126 — «Похищение человека» и 127 УК РФ — «Незаконное лишение свободы».

Из органов внутренних дел будут истребованы сведения по данному инциденту для приобщения к материалам проверки, которую в настоящее время организовал следственный отдел по Нахимовскому району Севастополя.