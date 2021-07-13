Севастополю нужен собственный закон о гаражной амнистии

С 1 сентября в России вступит в силу закон о гаражной амнистии, по которому можно узаконить гаражи, построенные до 2005 года. Но не все...

Местные власти могут вносить изменения и корректировать некоторые позиции гаражной амнистии в связи с региональными нюансами. Но захотят ли?

Пока никак

По разным оценкам, в России насчитывается от 3,5 до 5 миллионов гаражей, не имеющих юридического статуса. Понятие «гараж» на сегодняшний день никак не раскрывается в российских правовых актах, а сложности оформления прав на такие постройки не позволяют поставить их на кадастровый учет.

Положение владельцев гаражей является довольно шатким. Гаражи нельзя законно ни продать, ни подарить, ни завещать, ни заложить. Если у государства вдруг возникнет необходимость изъятия земли под гаражами, например, для строительства дороги, а земля с гаражным массивом попадет в зону строительства трассы, хозяин объекта останется ни с чем: раз недвижимость не оформлена, то и компенсация за нее не полагается.

Гаражная амнистия должна исправить такую ситуацию и позволить владельцам гаражей стать их полноценными собственниками в упрощенном порядке.

Что такое гаражная амнистия и как оформить гараж в собственность?

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», или закон о гаражной амнистии, вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 2026 года.

Оформить такие объекты в собственность через суд можно и сегодня, но в большинстве случаев этому препятствует отсутствие у владельцев правоустанавливающих документов.

Для оформления гаража вам необходимо иметь земельный участок. Не имеет значения, предоставлялся он вам лично или гаражному кооперативу. В законе о гаражной амнистии сказано: если у вас есть хоть какое-то подтверждение, что вы пользовались гаражом, то вам предоставят земельный участок в аренду, что позволит оформить право собственности на объект.

Чтобы оформить гараж в собственность, нужно будет обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом, при этом госпошлину платить не придется.

В закон внесен пункт о необходимых документах для оформления прав на гараж. Их полный перечень еще не определен, но регионам разрешено его дополнять, учитывая индивидуальные особенности, сложившиеся на данной территории. А основной перечень уже есть. Нужно иметь решение кооператива о распределении вам гаража; справку о выплате пая в кооперативе; квитанции об оплате содержания и ремонта гаража в кооперативе; технический план на объект; заявление о проведении кадастрового учета и регистрации прав.

Важно отметить, что гаражная амнистия охватывает не все сооружения, называемые гаражами. Ее положения распространяются только на капитальные постройки, имеющие фундамент. При этом располагаться гараж должен на муниципальной или государственной земле, должен быть построен до 2005 года, до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Закон не регулирует правоотношения, возникающие касательно подземных гаражей при жилых комплексах, офисных центрах и на дачных участках.

Оформленный по закону гараж обретает статус нежилого помещения, которое должно стоять на кадастровом учете. Законом предусмотрена норма, наделяющая региональные власти обязанностью по выполнению кадастровых работ в отношении объектов, подпадающих под гаражную амнистию. При этом вместе с правами новоиспеченные собственники оформленных гаражей приобретают и обязанности: они должны будут платить земельный и имущественный налог.

Как в Севастополе?

На сегодняшний день в городе существует примерно 120 гаражных кооперативов. В среднем в них от 100 до двух тысяч гаражей. При этом нет никакой ясности, как в Севастополе будет проходить гаражная амнистия. Список документов, необходимых для их узаконивания, до сих пор не обнародован. Люди ищут информацию в интернете, но не находят. Владельцев гаражей настораживает такой информационный вакуум, ведь в законе четко прописано, что местные власти могут вносить изменения и корректировать некоторые позиции амнистии в связи с региональными нюансами.

«Севастопольская газета» встретилась с представителями Севастопольской региональной организации «Общество защиты прав автовладельцев» и Ассоциации гаражных кооперативов, чтобы понять, как идет подготовка к гаражной амнистии.

— Все ждали эту амнистию, хотя больших надежд все-таки не питали, — рассказывает заместитель председателя Ассоциации гаражных кооперативов Севастополя Карина Левандовская. По ее словам, у владельцев гаражей иногда нет вообще никаких документов: ни книжек, ни чеков, никакой истории...

— Единственным подтверждением может служить членство в кооперативе. Когда вам продают гараж, то председатель проверяет у продавца отсутствие задолженностей. Тебя принимают в члены кооператива: проводят общее собрание, вписывают в списки, выдают членскую книжку, новый член гаражного кооператива вносит вступительный взнос и платит членские взносы, — объясняет К.Левандовская.

Случается, что председатели хранят архивы дома, а в случае их смерти документы теряются...

Председатель гаражного кооператива «Памир» Сергей Лебединский уверен, что без создания коллегиальной комиссии, гаражная проблема в Севастополе решена не будет.

— Чтобы чиновника контролировать и не позволять ему делать вещи, противоречащие интересам граждан, желательно создавать комиссии. Например, как при обсуждении вопроса по кадастровой стоимости земли при правительстве была создана комиссия. В нее входили по одному представителю от ДИЗО и от Севреестра, один — от налоговой службы, два — от общественных организаций и три независимых эксперта, — напоминает С.Лебединский. По его словам, многие вопросы тогда удалось решить в пользу жителей, несмотря на то, что представители правительства всегда голосовали против.

В том, как это важно, на собственном опыте убедилась и К.Левандовская, пытаясь узаконить деятельность и продлить права аренды на землю гаражно-строительного кооператива «Ливадия». Оказалось, что земля предназначена для строительства многоквартирных домов.

— В нашем городе очень много нюансов. Из-за необычного рельефа местности под гаражи отводились непригодные для строительства жилых домов места: балки, территории с карстовыми пустотами, залеганием водных источников, — рассказывает К.Левандовская. Из-за этого в Севастополе много гаражей необычных конструкций. Но, к примеру, двухэтажные гаражи из амнистии исключены, как и подвало-ямочные, где высота подвала более 160 см. С металлическими гаражами также могут возникнуть проблемы: они не соответствуют понятию недвижимого имущества. Правда, она говорит, что в их кооперативе сумели узаконить двухэтажные гаражи.

— Это было сделано дважды — и при Украине, и при России, в 2015 году, — указывает на прецедент К.Левандовская. Земельный участок просто разделили по половине доли.

Председатель Севастопольской региональной организации «Общество защиты прав автовладельцев» Петр Побережный считает, что в Севастополе под амнистию попадет меньше трети гаражей.

— У нас гаражей, которые попадают под амнистию, на мой взгляд, 30% из общего количества, — уверен он. П.Побережный рекомендует тем, у кого нет никаких документов, не дожидаясь сентября, уже сейчас обращаться к кадастровым инженерам и делать документы для оформления гаражей в судебном порядке.

— ДИЗО и Севреестр ничего не делают относительно грядущей амнистии. Поэтому мы не верим, что севастопольское правительство пойдет на проведение для гаражных кооперативов бесплатных кадастровых и других работ, — считает П.Побережный.

По его мнению, подготовить необходимо документ на право пользования земельным участком гаражным кооперативом; технический паспорт гаража; схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, план межевания земельного участка; выписку из решение общего собрания о распределении гражданину гаража; документ, подтверждающий выплату гражданином паевого взноса; договор на подключение гаража к сетям инженерного обеспечения и многие другие.

При этом все представители общественных организаций, председатели гаражных кооперативов и просто владельцы гаражей, с которыми общались журналисты газеты, уверены, что городу необходим собственный закон о гаражной амнистии, в котором учтут все региональные нюансы.

«Севастопольская газета» обратилась за информацией о грядущем изменении в законодательстве в ДИЗО и в Севреестр. В департаменте ответили, что гаражной амнистией вообще не занимаются, а в Сев­реестре пока думают над ответом.

Доживет ли «Юпитер» до амнистии

Вот одна из болевых точек гаражной амнистии Севастополя. Владельцы гаражей в кооперативе «Юпитер», расположенном в районе ул.Шевченко, выступили против расширения улицы до четырех полос. Дорогу проектировщики проложили через три сотни гаражей кооператива. Всего их там 1720.

На встрече с «Юпитерцами» директор департамента транспорта Павел Иено объяснил, что с гаражами людям, скорее всего, придется попрощаться, но пообещал, что выкупать их будут по рыночной стоимости. Но люди обещаниям не верят.

— Дептранс хочет снести гаражный кооператив, образованный в 1979 году, где боксы получали с пожизненными правами на их пользование. Ситуация недопустимая, и народ категорически против. Мы будем стоять до конца и действиями, не нарушающими закон, препятствовать проведению строительных работ, — заявил член общественной палаты Севастополя Алексей Процко. Он уверен, что членам кооператива «Юпитер» просто не дадут узаконить свои гаражи даже с наступлением гаражной амнистии.