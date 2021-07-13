Недовольный покупатель побил продавца стройматериалов

В Севастополе участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений местному жителю. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от 60-летнего владельца и одновременно продавца строительного магазина. У него возник конфликт с одним из покупателей. Тот, высказывая претензии относительно качества товаров, не ограничился словами. Во время словесной перепалки покупатель «схватил с прилавка металлический инструмент для штукатурных работ и нанес им несколько ударов заявителю, после чего скрылся. С полученными травмами предприниматель обратился в медицинское учреждение и полицию», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника — 50-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.