Обратный отсчет на светофорах отключили

В Севавтодоре считают, что водителям и пешеходам не нужно знать, сколько секунд осталось до переключения сигнала светофора.

Пока отключены все табло от цирка на ул.Пожарова до начала пр.Октябрьской революции. Обратный отсчет оставили только на переходе на ул.Шостака на светофоре с кнопкой для пешеходов.

В ближайшее время такое «улучшение» будут вводить и на других направлениях.

На логичный вопрос, зачем отказываться от такой удобной опции светофорного объекта, в Севавтодоре ответили примерно так: привыкайте ездить не по таймерам, а по сигналам светофора. Мол, на красный свет никто не смотрит, а только секунды считают.

Правда, потом в разговоре выяснилось, что светофоры с обратным отсчетом трудно перенастраивать при изменении длины цикла. Они глючат, включая не те сигналы, и отчитывают время неправильно. Пешеходов и водителей такая непредсказуемость техники сбивает и провоцирует аварийные ситуации. Поэтому было решено обратный отсчет отключить.

Взамен в Севавтодоре обещают адаптивную перестройку светофоров в зависимости от дорожной ситуации, что должно уменьшить пробки на дорогах.