«Каштанка» — это о человеческой душе

Новая постановка Севастопольского театра юного зрителя по одноименному рассказу Чехова — спектакль для детей и их родителей.

Об этом накануне премьеры «Севастополькой газете» рассказал ее постановщик, главный режиссер Тверского театра юного зрителя Иван Пачин.

Он начал с того, что не является сторонником деления спектаклей на детские и взрослые, ему важно, чтобы дети приходили в театр с родителями и получали совместный опыт, которым бы потом делились друг с другом. Своей задачей И.Пачин считает пробуждение в детях интереса к театру и искренней любви к нему.

Режиссер, известный в театральных кругах, взялся за постановку спектакля по приглашению дирекции Севастопольского театра юного зрителя.

— Еще в прошлом году я приезжал поработать с артистами СевТЮЗа, мы делали тогда наброски по рассказам Стругацких, а потом поменяли материал и договорились о постановке «Каштанки», — рассказал И.Пачин.

Выбор чеховского рассказа он объяснил интересностью и актуальностью постановочного материала, а еще возможностью развивать идею.

Работа над спектаклем началась 16 июня, и получился «месяц плотной работы».

— Пытаемся выжечь искру, — пошутил И.Пачин, не будучи особенно настроенным раскрывать режиссерский замысел. А зачем, если ясно, что это будет не просто сценический пересказ печальной и одновременно трогательной истории, а рассказ о восприятии ценностей прошлого и будущего.

По его мнению, попытки найти какую-то логику в том, что случилось с Каштанкой, изначально обречены — каждый зритель найдет в этом свое объяснение и свой смысл.

В любом случае новый спектакль — это нечто большее, чем только умилительная история, это попытка задеть душу и выйти на внутренний разговор.

Роль Каштанки доверена актрисе Севастопольского театра юного зрителя Екатерине Скрибцовой, всего же в постановке заняты 11 артистов. Что касается сценографии, то были использованы перевернутые обратной стороной ширмы, а также кулисы, что должно ассоциироваться с театральной изнанкой. Да и костюмы, в основном, из подбора. С мыслью, что все это излучает тепло.

В оформлении также использовано много деревянных конструкций, часть из которых пришлось даже состарить.

Однако в целом спектакль все-таки апеллирует к современному восприятию, с принципами вовлеченности в природу театра и непременным подключением зрительского воображения.

Остается добавить, что премьерные спектакли состоятся 14, 15 и 16 июля, начало в 11.00 и 18.30.