Деньги за поврежденные стихией автомобили начнут выплачивать с 19 июля

О выплатах компенсаций владельцам машин, поврежденных в результате подтоплений в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба в понедельник, 12 июля.

«По автомобилям — со следующего понедельника планируем выплаты начать. Деньги в благотворительный фонд поступят до конца недели», — цитирует ТАСС С.Аксенова. Он напомнил, что в стране ранее не было прецедентов выплаты компенсаций за поврежденные в результате ЧС автомобили.

Ранее власти приняли решение привлечь благотворителей для этой цели: благотворительный фонд направит 180 млн рублей на возмещение ущерба автовладельцам.

«Мы решили в первую очередь вопрос [возмещения ущерба] с автотранспортом, принято решение. Есть социально ответственный бизнес, нам перечисляют в благотворительный фонд 180 млн рублей», — сказал глава региона.

Поврежденные автомобили разделены на две категории — стоимостью до 300 тысяч рублей и свыше этой суммы. Владельцы машин из первой категории получат возмещение в полном объеме, из второй — 40% от стоимости автомобиля. При этом возмещение не получат те собственники, которые получили выплаты по полису КАСКО.

Министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко отметил, что общий ущерб в части повреждения автомобилей превысил 406 млн рублей. Документы от автовладельцев будут принимать в Ялте, Керчи и Симферополе.

17-18 июня и 4 июля в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, центральная часть Ялты и Бельбекская долина в Бахчисарайскм районе.