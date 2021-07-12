Женщины падают с обрыва на Фиоленте

Спасатели центра гражданской защиты Севастополя 8 и 11 июля оказывали помощь женщинам, получившим травмы при падении с высоты в районе остановки «Маяк».

Сообщение о происшествии на Фиоленте поступило 15.20 в воскресенье, 11 июля. На вызов на аварийно-спасательном автомобиле выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда и вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава».

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи. Работы закончились в 16.40.

Предыдущие спасательные работы в районе «Маяка» спасатели проводили в вечернее время 8 июля: женщина получила множественные травмы при падении с высоты.

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