В Бельбеке нашли два смытых автомобиля

К двум ранее обнаруженным в реке Коккозка легковым машинам добавились еще два, обнаруженных спасателями в реке Бельбек.

В Бахчисарайском районе продолжаются работы по обнаружению и эвакуации унесенных паводком 4 июля автомобилей.

Сильно заиленный ВАЗ-21011 был обнаружен спасателями под метровым слоем воды в реке Бельбек в районе с.Нижняя Голубинка. Для его извлечения потребуется спецтехника большой тоннажности: бульдозер или экскаватор.

Еще один автомобиль — «Тойота Камри» находился под полутораметровым слоем водного потока в сильно заиленом состоянии в центре русла реки в районе с.Голубинка. Экскаватором автомобиль подтащили и вытянули на берег, используя такелажное оборудование и автомобильную лебедку.

Напомним, что за несколько часов 4 июля в Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков. Произошел сход селевого потока. Уровень воды в реках Бельбек и Коккозка поднялся на 2,5-3 м. Реки вышли из берегов, затопив села Бельбекской долины. Есть разрушения и жертвы.

6 июля из реки Коккозка спасатели достали «Ладу Весту» туристов из Белоруссии. Автомобиль протащило по течению более 200 метров, выбросило на островок и закидало бревнами, камнями и мусором.

На другой день в 150 метрах от белорусского автомобиля в Коккозке была найдена DACIA Largus. На ее эвакуацию сотрудникам МЧС потребовалось более семи часов.