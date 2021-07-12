Только треть подземных вод соответствуют питьевым нормам

Ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, Севастопольского государственного университета и других организаций, проведя оценку качества подземных вод Севастополя для использования их в качестве питьевых, пришли к выводу, что лишь 32% изученных объектов соответствуют действующим регламентам.

«На основании действующих в России нормативных документов и рекомендаций Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) установлено, что воды лишь 32% изученных объектов соответствуют действующим регламентам. Засушливые периоды последних лет усугубили негативные тенденции», — сообщил ТАСС заведующий лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Дмитрий Новиков.

Ученые сделали такой вывод, изучив более сотни проб природных вод в районе Севастополя. Пробы оценивали по 53 показателям, из которых по 30 не выявлено превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Содержания основных макро- и микрокомпонентов в подземных водах 25 объектов (из 78) не превышают ПДК.

В исследованных водозаборах почти не установлено превышений ПДК, за исключением двух скважин, где есть превышение по двум параметрам и Орловского водозабора, где во всех скважинах обнаружено превышение по общей жесткости, общей минерализации, брому и хлоридам, поэтому его воды используются для технического водоснабжения.

«Во второй группе (источники и колодцы) 12 объектов из 49, или 24,4% можно отнести к соответствующим по качеству для питьевых вод. Основные превышения среди изученных проб установлены по общей жесткости и содержанию нитратов, железа, брома. Наиболее неблагоприятная обстановка выявлена при анализе родника на улице Громова (Северная сторона Севастополя) и колодца возле храма Воскресения Христова, где превышение ПДК выявлено по величине общей минерализации, концентрациям магния, натрия, лития и других элементов», — отметил собеседник агентства.

Среди поверхностных вод превышения ПДК единичны. В результате анализа ученые установили, что подземные воды Орловского водозабора и ряда родников по всем параметрам обладают низким качеством. Воды Родниковского водозабора, Чернореченского водохранилища, реки Черная, а также ряд источников и колодцев обладают наивысшим качеством.

В будущем ученые намерены выявить источники загрязнения вод, а также оценить роль в этом антропогенных и природных факторов. Так, уже в этом году геологи намерены оценить влияние обильных осадков на изменение режима подземных вод.

Исследование выполнялось на средства гранта РФФИ, но из-за ликвидации фонда их финансирование прекращено. В связи с этим в начале июля ученые направили обращение губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой оказать поддержку.