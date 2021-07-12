Создадут библиотеку бесплатных типовых проектов индивидуальных домов

Минстрой России объявил о старте всероссийского открытого конкурса на разработку типовых проектов индивидуальных и малоэтажных домов и социально-культурных объектов.

Конкурс, который проводится по поручению Правительства РФ, — очередной шаг к улучшению качества жизни в стране через развитие доступного для граждан и выгодного для бизнеса сегмента частного домостроения, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

До 20 июля участники должны представить свои эскизы. Жюри отберет 120 финалистов, которые разработают концептуальные конкурсные предложения на основе стандарта комплексного развития территорий. В сентябре будут объявлены 40 проектов-победителей, авторы которых за счет средств организаторов (Минстрой, Минпромторг и АО «ДОМ.РФ») разработают проектно-сметную документацию. До конца 2021 года она должна пройти экспертизу, чтобы в 2022 году войти в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России.

Призовой фонд конкурса составляет 60 млн рублей — вознаграждение авторам проектов-победителей будет выплачиваться двумя частями: половина по итогам разработки конкурсного проекта и вторая половина по итогам разработки ПСД и прохождения экспертизы.

К участию в конкурсе приглашаются архитектурные бюро, застройщики и производители домокомплектов, которые могут представить свои эскизы по четырем номинациям: индивидуальные жилые дома (все виды строительных материалов), блокированные деревянные дома (таунхаусы), а также малоэтажные многоквартирные жилые дома и социально-культурные объекты (детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты) из деревянных несущих строительных конструкций.

Помимо развития ИЖС у конкурса есть и другая задача: продвижение деревянных домоконструкций в сфере малоэтажного жилищного строительства.

«Индустриальное деревянное домостроение не пользуется спросом у россиян, потому что пока у нас недостаточно качественных типовых проектов. Мы рассчитываем, что по итогам конкурса проекты победителей будут размещены в открытом доступе. Их широкое использование позволит снизить цену домокомплектов и заинтересовать банки в выдаче ипотеки для их строительства», — рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.