Отчетность по электронным трудовым книжкам пока не ввели

В связи с обращениями работодателей о неготовности представлять с 1 июля сведения о трудовой деятельности своих работников в новом формате из-за недоработки соответствующего программного обеспечения Пенсионный фонд продлил прием отчетов в старом формате.

В течение июля организации, как и раньше, могут направлять сведения о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20).

Новый срок перехода на электронную отчетность (версия SZV-TD_2020-09-26) — 1 августа 2021 года, сообщили в пресс-службе ГУ Отделения ПФР по Севастополю.