На улицу Суворова возвращают брусчатку

Дорожные рабочие приступили к укладке мостовой на участке от улицы Воронина до улицы Марата.

Капитальный ремонт улицы Суворова ООО «Крыммостстрой» ведет с февраля 2021 года. Начали, как обычно, ударно. Историческую брусчатку с проезжей части демонтировали и отвезли на хранение на базу ГБУ «Севастопольский Автодор». Но потом выяснилось, что в проектной документации госконтракта отсутствует раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. А таких на этой улице в самом центре Севастополя ровно половина.

Ремонт Севнаследие остановило. Работы можно было возобновить только после того, как заказчик или подрядчик добавит необходимую информацию в проект.

И вот в сообщении пресс-службы правительства Севастополя говорится, что на ул. Суворова уже уложено полтысячи камней. Всего же на участке от ул.Воронина до ул.Марата было демонтировано порядка 86 тысяч булыжников.

Уже выполнены работы по замене коммуникаций, устройству бортовых камней на тротуаре и плитки на тротуарах.

Кроме того, подрядчик заменит старый асфальт на протяжении всей проезжей части на брусчатку. Как итог, дорога на улице Суворова полностью станет мощеной.

О корректировке проекта и получении необходимых согласований в Севнаследии в сообщении не упоминается.