Карантин по бешенству в Балаклаве опять продлили

Новый эпизодический очаг — место падежа дикой лисы — находится на въезде в Балаклаву, на территории частного домовладения по ул.Загородной.

Первый раз очаг был выявлен на территории села Флотское под Балаклавой: 18 мая мальчика укусила дикая лиса и сдохла. Через неделю опасное заболевание выявили у кота в частном домовладении на 7-м км Балаклавского шоссе (ул.Изумрудная), в пяти километрах от первого очага.