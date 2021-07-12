Изготавливали поддельные дипломы для моряков

За 100 тысяч рублей можно было получить документы без прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении группы лиц из различных регионов РФ, причастных к преступной схеме по изготовлению поддельных документов для моряков. По делу проходят пять человек — жительница Севастополя, должностное лицо филиала ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» города Туапсе и трое безработных астраханцев. В зависимости от содеянного фигурантам вменяется мелкое взяточничество, 10 эпизодов посредничества во взяточничестве и три эпизода мошенничества.

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что предпринимательница из Севастополя, владеющая агентством по оказанию помощи в оформлении морских квалификационных документов, организовала схему по получению за взятки свидетельств о прохождении обучения для работы на морском транспорте без фактического обучения и сдачи экзаменов. Сумма за пакет документов варьировалась от 80 до 100 тысяч рублей. Посредники по цепочке передавали деньги, оставляя часть себе, должностному лицу филиала ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» в Туапсе в итоге за услуги доставалось по 10 тысяч рублей.

Преступная деятельность группы была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и ОЭБиПК УТ МВД России по ЮФО.

В рамках следствия проведены обыски в Астраханском филиале Каспийского института морского и речного транспорта им.Апраксина, ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» в Туапсе, по месту жительства фигурантов уголовных дел. Изъяты бланки, штампы и печати, с помощью которых изготавливались поддельные документы.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, большинство из фигурантов признает свою вину в совершенных преступлениях и сотрудничает со следствием. Также проводятся мероприятия, направленные на установление иных участников преступной схемы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.