Издали исторические хроники о Петропавловском соборе

Впервые за 230 лет существования в Севастополе собора Святых Петра и Павла о нем собрали и издали книгу тиражом в тысячу экземпляров. Ее презентацию приурочили к празднованию Дня Святых апостолов Петра и Павла — 12 июля.

По мнению автора издания, кандидата исторических наук Вадима Прокопенкова, отсутствие до сих пор такого рода исследования несправедливо. Новая книга исправляет ситуацию — о Петропавловском соборе теперь написаны исторические хроники, с разбивкой по годам, изложением событий и перечислением имен.

По словам В.Прокопенкова, содружество историков позволило собрать уникальные документы, которые отражают жизнь собора на фоне исторических событий, что разворачивались в Севастополе в течение более двух веков.

Приведенные в книге архивные документы и изображения позволяют почувствовать дух эпохи, увидеть Севастополь невоенным, повседневным, наполненным судьбами людей, в том числе священников, среди которых были те, что порой шли наперекор указаниям свыше и поступали подчас самоотверженно. Кстати, первые фамилии священнослужителей относятся к 1803 году, тогда храм назывался Ахтиарской греческой Петропавловской церковью.

В книге впервые представлены фрагменты Детального плана Севастополя из архива РГВИА 1842 года. Речь идет о рисунках городских зданий до Крымской войны. На одной из страниц — эскиз фасада храма 1837 года, что даже для историков — большая редкость.

— На мой взгляд, особо интересный документ — Правила временному комитету для построения храма, где подробно расписаны действия участников строительства храма, датированные 1839 годом, — рассказал В.Прокопенков.

Строительство храма завершилось в 1843 году, о чем свидетельствует еще один документ — Инструкция старшинам, ктитору и прислужникам, которую подписал лично адмирал Михаил Лазарев.

На сбор материалов для книги ушло примерно пять лет. Правда, некоторым из них гораздо больше лет, есть даже датированная 1794 годом «Тетрадь для записи рождаемых, браком сочетавшихся и умирающих...».

— Книга открывает научно-популярную серию о православных храмах Севастополя в период до 1920 года. В нашей совместной с севастопольским историческим сообществом задумке — написать историю в хронологическом порядке, с приложением важных документов не только о храмах, которые существуют сейчас и были восстановлены, но и о сельских церквях: Байдарской долины, сел Флотское и Кадыковка... — продолжил автор.

Он также сообщил о планах издать уже в этом году книгу о Покровском соборе, напомнив о малоизвестном факте, что в 1857 году на месте нынешнего храма была построена небольшая Петропавловская церковь, которая просуществовала до 1905 года.

Уже теперо ясно, что книга получается очень интересной и более объемной, чем о Петропавловском храме.

Еще один проект — книга об Адмиралтейском (Николаевском) соборе, которую планируется издать к Дню Святителя Николая.

— Книга удивительна тем, что собора нет, но все знают, что он был на месте нынешнего Дома офицеров флота. Тем ценнее исторический и культурологический материал, связанный с этим собором, — анонсировал новое историческое исследование В.Прокопенков.

Историк Степан Самошин принял участие в работе с документами, участвовал в подборе иллюстраций и уточнении ряда фактологических моментов.

— Петропавловский собор — один из старейших в нашем городе, он жил и менялся вместе с нашим городом, — рассказал он «Севастопольской газете». Добавим, что новую книгу о соборе Петра и Павла можно будет приобрести в самом Петропавловском храме или в сети книжных магазинов, в которые планируется передать часть тиража для продажи по весьма невысокой цене.