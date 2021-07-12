Хранил в квартире арсенал для самообороны

В Севастополе полицейские и сотрудники регионального УФСБ задержали местного жителя за незаконную деятельность в сфере оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В результате проведенных следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый хранил оружие и боеприпасы для обеспечения собственной безопасности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сотрудники регионального УФСБ получили информацию, что 36-летний севастополец в квартире хранит промышленно изготовленное взрывчатое вещество метательного действия.

Полученные сведения подтвердились. При осмотре квартиры оперативники обнаружили сыпучее вещество, внешне похожее на порох, 62 пистолетных патрона промышленного изготовления к нарезному огнестрельному оружию, пиротехнические изделия, самодельный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет и два пистолетных патрона к нему. Также была изъята заготовка ствола к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. При помощи нее задержанный планировал переделать сигнальный пистолет в боевой.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — бездымный порох в количестве 530 граммов, а два самодельных пистолетных патрона могут быть использованы в качестве боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию.

В складском помещении по месту работы подозреваемого обнаружено оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждены уголовные дела по статьям 222, 222.1, 223 УК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия.