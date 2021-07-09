Вторая половина лета будет солнечной и жаркой

Июль, август и сентябрь на Юге России, по прогнозам метеорологов, будут солнечными и по температуре воздуха в целом соответствующими климатической норме, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Все катаклизмы, которые обрушились в первой половине лета на Юг России, особенно два последних, связанных с экстремальными ливнями, — все это позади. Вторая половина лета возместит с лихвой все те неудобства, которые природа нам преподнесла. Лето возвращается полным ходом, и, по моим оценкам, в августе–сентябре температура будет около нормы, по осадкам — в норме, либо мозаично чуть выше средних многолетних показателей», — сказал метеоролог.

На погоду Юга России начинает усиливать влияние Скандинавский антициклон, он уже в ближайшие дни улучшит ее в большинстве регионов, за исключением республик Северного Кавказа.

«В пятницу-воскресенье температурный фон на юге страны на несколько градусов превысит норму. В среднем по ночам — это 15-20 градусов, 16-21 градус. Днем воздух будет прогреваться, в частности, в пятницу в Крыму, — до 26-31 градуса, в выходные — до 29-34 градусов, местами — до 35-40 градусов», — уточнил Е.Тишковец.

По словам метеоролога, объем осадков, который природа за июнь-июль «вылила» на Крым и побережье Краснодарского края, в 5-6 раз превышает климатическую норму. Например, в Ялте выпало 537% месячной нормы, на курорте был побит суточный максимум осадков и месячный максимум осадков 1912 года.