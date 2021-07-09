Военнослужащий Черноморского флота Александр Шалимов — чемпион Вооруженных сил России по дзюдо

Армейский чемпионат проходил в Екатеринбурге с 4 по 5 июля. На татами в спортклубе «Родина» встретились 60 спортсменов-военнослужащих из 8-ми команд. В их числе — 38 мастеров спорта. Они представляли военные округа, а также рода и виды Вооруженных Сил Министерства обороны РФ. Сильнейших определили в личных первенствах и командном зачете. Дзюдоисты выступали в восьми весовых категориях (60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг). Почетным гостем соревнований был заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр, представитель ФДР в УрФО Юрий Степкин (Челябинск).

Севастополец А.Шалимов, представлял Южный военный округ в супертяжелой весовой категории — 100+ кг. В рамках чемпионата он успешно провел пять поединков и в финале одержал победу над кандидатом в мастера спорта екатеринбуржцем Батыром Шакировым, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Севастополя.

А.Шалимов является действующим членом сборной России по дзюдо. За его плечами внушительный опыт участия в крупных всероссийских и зарубежных чемпионатах. В 2020 году он был бронзовым призером открытого Кубка Европы в Болгарии.

В подготовке к чемпионату Вооруженных сил А.Шалимову помогали севастопольские и крымские тренеры Артур Вартанян, Вячеслав Амелин и Владимир Щелканов.

Источник: bet-stavka.ru