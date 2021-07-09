В театре танца поставили «Бременских музыкантов»

Хореографический спектакль «Приключения Бременских музыкантов» поставлен на основе оригинальных произведений Юрия Энтина и Василия Ливанова, любимых не одним поколением зрителей. Это история о необыкновенных и веселых приключениях бременских музыкантов: Трубадура, собаки, кота, петуха и осла, которые отправились в город Бремен, чтобы стать уличными музыкантами.

«Это завораживающая, полная ярких красок и радости, танцевальная сказка о настоящей дружбе, любви, преодолимых испытаниях и доброй надежде», — поделилась с журналистами на предпремьерном показе главный балетмейстер театра танца и режиссер-постановщик спектакля Наталья Иванова

Маленьких зрителей вместе с родителями приглашают на спектакль «Приключения Бременских музыкантов» 24 июля, 7 и 21 августа, начало в 11.00.