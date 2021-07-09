Стобалльников — 11, медалистов — 308

По результатам сдачи ЕГЭ, 11 выпускников севастопольских школ имеют стобалльный результат, об этом 9 июля сообщил заместитель губернатора Игорь Михеев. Максимальные баллы получены по русскому языку, литературе, профильной математике, истории и английскому языку.

По его информации, в 2021 году выпускники сдавали ЕГЭ по 15 предметам. Особенность этого года — зависимость получения аттестата с отличием от результатов ЕГЭ по русскому языку — претендующим на медаль необходимо было набрать по русскому языку не менее 70 баллов, а по всем другим сдаваемым экзаменам результат должен был быть не ниже удовлетворительного.

В итоге, 308 выпускников севастопольских школ получили медали »За особые успехи в учении», что на 41 больше, чем в прошлом году.

При этом, по словам И.Михеева, есть и не подтвержденные медали — сколько именно, он называть не стал.

Для получения аттестата вообще следовало набрать по русскому языку не менее 24 баллов. Пятерым выпускникам даже такой результат оказался не по силам, причем двое из них — выпускники прошлых лет.

По уже сложившейся печальной традиции, среди не прошедших испытания — дети-сироты. Почему так, обоснованного ответа не последовало.

Зато прозвучало, что 101 выпускник сдавали не ЕГЭ, а государственный выпускной экзамен (ГВЭ), не дающий права на поступление в вуз.

Для детей с ОВЗ были организованы 8 пунктов по сдаче ЕГЭ на дому.

Самым популярным экзаменом по выбору в 2021 году в очередной раз стали математика профильная, обществознание и физика.

По информации И.Михеева, в этом году возросло число так называемых «высокобалльников», набравших по отдельным предметам от 81 до 99 баллов.

Замгубернатора также сообщил, что на фоне уже обработанных результатов, остаются так назваемые резервные дни, в которые с 12 по 17 июля будут сдавать ЕГЭ те, кто не мог это сделать по уважительной причине в установленные дни.