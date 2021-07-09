Кинофестивалю «Победили вместе» присвоено имя Владимира Меньшова

Имя актера и режиссера Владимира Меньшова присвоено Севастопольскому международному фестивалю документальных фильмов «Победили вместе», который является одним из крупнейших в РФ.

Об этом сообщил председатель Совета Ассамблеи народов Евразии по сотрудничеству в евразийском медиапространстве, президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин, выступая онлайн на общем собрании членов Генеральной Ассамблеи народов Евразии в ТАСС.

В.Рузин уточнил, что Меньшов возглавлял фестиваль с 2015 года. К 2019 году «Победили вместе» стал крупнейшим фестивалем документального кино в РФ. Более 35 стран ежегодно заявляли свои работы на участие в фестивале.

«И это в Крыму, когда мы говорим об исторической памяти <...>, и именно в Крыму мы создали такое событие, которое признано международным событием», — отметил В.Рузин.

Накануне в Москве прошла церемония прощания с Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов, коллеги и поклонники проводили режиссера и актера в последний путь продолжительными овациями. Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

«Все мы черпаем силы в родной истории, и фраза «победили вместе» — это яркая метафора мирного сосуществования народов», — так В.Меньшов объяснял журналистам название кинофорума.

Воссоединение Крыма с Россией режиссер также считал победой. Сам факт того, что Крым был когда-то утерян из-за ошибок советских руководителей, он называл нелепым, ведь регион исторически российский. Кроме того, в последние годы политические действия Киева по сближению с Западом действительно могли иметь печальные для России последствия.

Очередной, 17-й Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов «Победили вместе» проведут 9-17 сентября 2021 года.