К старым домам на проспекте Гагарина ведут канализационную сеть

Работы по прокладке внутриквартальных сетей бытовой канализации ведутся в районе домов №№39-49 по пр.Гагарина.

Контракт на 6,09 млн рублей выполняет компания «АКВАПРУВ». Сейчас на объекте активно роют котлованы и траншеи.

Самотечную сеть хозяйственно-бытовой канализации выполнят из полиэтиленовых труб. Их нормативный срок службы — 50 лет. Подключение будут осуществлять в проектируемые колодцы дворовой канализации с последующим сбросом в уличный коллектор. Существующие выгребные ямы очистят, продезинфицируют и засыпят, сообщила пресс-служба департамента капитального строительства.

«В настоящий момент уже идет поэтапное подключение жилых домов без прерывания процесса строительства. В ближайшее время первые два дома будут переключены. К концу этого года мы планируем полностью завершить работы», — сообщил директор департамента Илларион Гапицонов.

Омисовские двухэтажные дома в микрорайоне бухты Стрелецкой были построены в начале 50-х годов прошлого века.

«С вопросом проведения канализации в этом районе жители ко мне обратились еще в 2019 году. Мы были здесь с губернатором и приняли решение включить мероприятие в программу. Проектирование завершено, пройдена экспертиза, подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ. С жителями прошли по маршруту прокладки трассы канализации, разъяснили все моменты будущего подключения и ответили на волнующие вопросы», — рассказал председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев. Он депутат по этому округу.