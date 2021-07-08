Водоотведение в этом году не подорожает
Снижение потребления электроэнергии позволило ГУПС «Водоканал» не повышать для населения тариф на водоотведение. Об этом сообщил директор предприятия Андрей Степахин.
По его словам, тариф на сегодня является экономически обоснованным.
— На предприятии была проведена установка плавных пусков на нескольких насосных станциях, что позволяет увеличить ресурс работы насосных агрегатов и уменьшить затраты на электроэнергию в момент запуска. Все это приводит к снижению потребления электроэнергии, уменьшению оплаты за ресурс, — сообщил А.Степахин.
По его словам, технологии плавных пусков начали внедрять в 2019-2020 годах, эта работа будет вестись и дальше. Последнее позволит снижать тариф или удерживать его на прежнем уровне, а также инвестировать средства в развитие предприятие.
Инвестиционная программа на 2021 год — 48 миллионов рублей.