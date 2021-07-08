В очереди на жилье стоит 580 сирот

В Севастополе вопрос обеспечения жильем детей-сирот стоит очень остро. В этой льготной очереди сейчас 580 человек, самому старшему из сирот уже 65 лет.

Много лет департамент капитального строительства объявляет конкурсы на закупку квартир для таких льготников, но продавцы не находятся. В 2021 году однокомнатные квартиры для сирот закупают по цене 3,28 млн рублей. Но из 35 объявленных торгов 10 уже не состоялись, и на оставшиеся 25 нет ни одной заявки. Департамент объясняет это тем, что застройщики не хотят продавать недвижимость по цене, которая предусмотрена для закупки жилья для государственных нужд.

«Квартиры в 33 квадратных метра стоят сейчас 120-140 тысяч за метр квадратный. Для экономии бюджетных средств и обеспечения большего количества детей жильем было принято решение его строить, а не покупать», — объяснил руководитель департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

В настоящее время на Лабораторном шоссе строится многоквартирный жилой дом, в котором 54 квартиры предназначены для детей-сирот. Госконтракт заключен на участие в долевом строительстве. Срок окончания работ по контракту — 2022 год.

Еще четыре 36-квартирных дома для сирот собираются строить на ул.Кокчетавская, в районе пр.Победы. Сейчас там выполняются подготовительные работы, будущую стройплощадку огораживают, формируется дендроплан по пересадке зеленых насаждений.

В перспективе такие дома для детей-сирот должны появиться в каждом районе города. Пока департаментом подобраны восемь пилотных участков для строительства. Площадка в районе проспекта Победы — первая.

Очередная проблемная стройка?

«Земельный банк Севастополя не очень велик. Мы выбрали этот участок, так как здесь есть все необходимые инженерные коммуникации, соответственно не нужны будут дополнительные бюджетные деньги на инженерное обеспечение», — отметил глава департамента, выехав на место будущей стройки, которая оказалась не такой беспроблемной, как полагали чиновники.

Жители дома 28 на ул.Кочкетавская считают, что стройка отхватит кусок их придомовой территории. А владельцы гаражей и домов в садовых товариществ, находящихся по соседству, — что будет перегорожен проезд.

«Часть жильцов критически относятся к строительству на этой территории домов для детей-сирот. Их, в частности, волнует вопрос: останется ли проезд к их гаражному кооперативу. Уверяю, что въезд и выезд будет организован, подрядчик также заверил, что препятствий не будет. Более того, после завершения работ мы построим асфальтированный проезд», — уверил И.Гапицонов кидавшихся под бульдозер возмущенных владельцев гаражей и жителей дома по ул.Кочкетавская.

Их сопротивление установке забора пришлось преодолевать при помощи наряда полиции.