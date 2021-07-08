Тарифы на коммунальные услуги повысили на 6%

С 1 июля в Севастополе увеличены тарифы на коммунальные услуги населению. В среднем увеличение составило 6%.

Как объяснил заместитель губернатора Николай Жигулин, максимально возможное повышение, установленное правительством страны — 6,2% (инфляция и удорожание самого ресурса), однако в Севастополе этот показатель составил 6%.

— Если брать среднюю однушку, то сумма в платежной квитанции увеличится на 133 рубля, по двухкомнатной — на 239 рублей, по трехкомнатной — на 320 рублей. Примерно такая динамика в годовом исчислении будет, — подсчитал Н.Жигулин.

Он также обратил внимание, что в прошлом году тарифы на коммунальные услуги не повышались из-за ковида, а теперь это сделано из-за необходимости содержать, поддерживать и развивать ресурсоснабжающие организации, которые систематически терпят так называемые выпадающие доходы. В качестве примера Н.Жигулин привел Севтеплоэнерго, которому в качестве компенсации ежегодно из федерального бюджета субсидируется примерно 770 миллионов рублей. Причина — экономически необоснованный существующий тариф, который никак не покрывает затраты тепловиков.

Тариф пока не повышается только по газу, потому что антимонопольная служба пока не утвердила нормативно-правовые документы. Ближайшее повышение, вероятно, придется на июль 2022 года. Правда, каков будет тогда установленный сверху максимальный процент роста, станет известно тоже в следующем году.

При этом Н.Жигулин заверил, что условия, действующие для социально незащищенных групп населения, сохраняются.

Начальник управления по тарифам Константин Оренштейн перечислил тарифы, которые выросли:

— на тепловую энергию — 6%;

— на электроэнергию — 5,9%;

— по обращению с твердыми комммунальными отходами (ТКО) — 4,03%:

— на водоснабжение — 3,8% (на водоотведение роста нет).

На вопрос, повлияет ли рост тарифа в сфере обращения с ТКО на качество оказываемой услуги, К.Оренштейн ответил, что при недостаточности тарифной ставки положение дел с качеством предоставляемой услуги разве что усугубится.

Как заверил Н.Жигулин, по размеру тарифных ставок Севастополь в общей таблице регионов страны входит в последнюю десятку.