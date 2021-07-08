Разрешили вернуться на эколого-просветительские маршруты

Администрация ФГБУ «Заповедный Крым» сообщает об открытии закрытых ранее эколого-просветительских маршрутов, инфраструктура которых была нарушена вследствие паводка 18 июня.

Благодаря проведенной сотрудниками и волонтерами восстановительной работе, к посещению вновь доступны водопад «Уч-Кош», Боткинская, Штангеевская, Таракташская и Кореизская тропы.

Руковрдство заповедника также просит обратить внимание на изменения, которые претерпела нитка «кореизского» маршрута. Причина — в большом объеме размытости ряда участков, оперативно восстановить которые пока нет возможности.

Как сообщается, соответствующая маркировка уже проведена, новая схема выложена на сайте zapovedniy_krim.ru, с рекомендацией обязательно ознакомиться с ней перед оформлением разрешения на посещение заповедника.

Там же предлагают узнавать обо всех изменениях просят, в разделе «Новости».