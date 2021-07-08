Начинают реставрацию здания Диорамы

Реставрацию до 31 марта 2022 года проведет компания «РБМ Реконструкция» из Ленинградской области за 60 миллионов рублей, выигравшая аукцион, объявленный Музеем обороны и освобождения Севастополя.

Лицензированные специалисты предприятия проведут работы по реставрации и приспособлению для современного использования здания Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Согласно техническому заданию, будет отреставрирован фасад здания, смотровой балкон, входная группа, металлический декор, окна, двери, лестницы, вентиляция, интерьеры, инженерные сети.

Срок действия госконтракта — до 31 марта 2022 года. Полностью реконструированный комплекс на Сапун-горе планируют открыть к 9 мая 2022 года.

Справка

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» была открыта 4 ноября 1959 года. Здание построено на месте полевого музея по проекту архитектора В.Петропавловского. Общая площадь помещения — 434,8 кв.м. Размеры полотна — 25,4 х 5,5 м.

Художественное полотно и предметный план были созданы творческим коллективом художников Студии им.Грекова.